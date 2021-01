Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 22!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Romo. De goalie van OH Leuven deed met enkele knappe reddingen zijn duit in het zakje voor een punt van de Leuvenaars tegen Charleroi. Beiranvand, Mignolet, Vanhamel, ... Goede doelmannen genoeg overigens op deze midweekspeeldag.

Verdediging

Achterin kiezen we voor vier belangrijke personen. Teixeira regelde de STVV-defensie op bezoek bij Gent en dat ging lange tijd érg goed, Castro-Montes was bij de Buffalo's dan weer quasi de enige die echt voor gevaar zorgde. Agouzoul was belangrijk voor Moeskroen, Brandon Mechele scoorde zelfs op zijn verjaardag voor Club Brugge.

Middenveld

Op het middenveld kunnen we niet naast Guillaume Gillet, alweer de beste Zebra op het veld. En Shved is na moeilijke maanden helemaal terug met twee goals bij KV Mechelen.

Aanval

Op de flanken posteren we met Refaleov (1 goal, 1 assist) en Ito twee spelers die dit seizoen al vaker voorkwamen. En in de spits hebben we met Onuachu (2 goals) en Sakala (ook 2 goals) ook enkele van de habitués in ons team staan.

Dat levert dan onderstaand elftal op: