Vanhaezebrouck voor de eerste keer terug in het Lotto Park: "Mijn litteken van mijn operatie is groter dan dat van Anderlecht"

Zondag keert Hein Vanhaezebrouck terug naar het Lotto Park, voor de eerste keer sinds zijn ontslag daar. Al had hij niet veel zin om daarvan een groot thema te maken.

Vanhaezebrouck wou er geen revanche van maken, maar diep van binnen zal dat toch broeien. "Zo zit ik niet in elkaar", beweerde hij. "Het litteken na mijn operatie is groter dan dat dat Anderlecht naliet. Dat is zelfs al lang weg", knipoogde hij.

"Dat ik een sabbatjaar nam? Dat was een bewuste keuze. Ik had evengoed na een maand alweer kunnen werken - interesse was er genoeg -, maar ik koos ervoor om wat te reizen met de familie. Maar die periode bij Anderlecht is voorbij en ik denk er niet veel meer aan. Dat mogen jullie doen."

Efficiëntie en mercatocadeau

Over de match dan... Net als Anderlecht kampt Gent met een gebrek aan efficiëntie. "We hebben iedere match meer kansen dan onze tegenstander, maar we maken niet meer goals dan hen. Eén kans voor de tegenstander volstaat soms."

"Het gebrek aan efficiëntie is niet enkel de schuld van de spitsen. Dat heeft met de hele groep te maken. Er moeten jongens voor assists en pre-assists zorgen. Vadis? Ja, die missen we. Hij zou ook het scorend vermogen kunnen opkrikken. Iedereen kent zijn kwaliteiten. Yaremchuk heeft de gemiste kansen dan weer in zijn hoofd laten kruipen. Maar dat hebben we kunnen plaatsen door veel met hem te spreken."

Rekent Vanhaezebrouck op nog een kwaliteitsinjectie deze mercato? "Een geschenk is altijd welkom", lachte hij. "Er zijn nog drie dagen en we zullen zien wat er gebeurt. De kern wat afslanken staat ook nog op de agenda."