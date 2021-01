Voor KVO-coach Blessin is het nog te vroeg om te kijken naar top vier: "Verlies één wedstrijd en je daalt vier plaatsen"

Terwijl zijn spelers als luidop beginnen dromen over een plaatsje in de top vier, weigert KV Oostende coach Alexander Blessin zijn zinnen er al op te zetten. Desondanks dat hij andermaal een zeer sterke prestatie van zijn team zag, die momenteel in een goede flow zit.

"We starten heel goed tegen Standard de eerste 20 minuten, maar dan stonden we te diep en we hadden geen goede reactie op de bal. De afstand was te ver. Nu zal het mentaal en fysiek moeilijk zijn om de spelers te recupereren. Want zo laat een tegengoal krijgen is zuur natuurlijk. Maar de mentaliteit bij de spelers zit goed. Het eerste deel van het seizoen waren ze sneller blij, nu is het van moéten winnen. Zijn ze hongerig.", steekt de coach van wal.

Maar wanneer hem gevraagd wordt als de top vier al een doelstelling is blijft de coach zeer voorzichtig:

"We komen van ver. We hebben veel stappen gezet vergeleken met het eerste deel van het seizoen. Nu hebben we natuurlijk even problemen gehad met een corona-uitbraak in onze spelersgroep. Die spelers komen nu terug. We proberen Covid ook buiten te houden, maar deze twee weken moesten we ons snel aanpassen en dat is al bij al goed verlopen.", begint de coach zijn relaas.

"We staan nu op een zesde plaats. Op maar drie punten van de vierde plaats. Maar ik kijk op een andere manier naar de tabel. Ik zie dat als we ook maar één wedstrijd verliezen, we vier, vijf plaatsen kunnen dalen. Ik praat niet graag over de play-offs omdat de punten nu gewoon nog veel te dicht bij elkaar liggen. Het is veel te voorbarig om daar nu al over te spreken. Ik neem het match per match en wil ook dat de jongens dat doen.", sluit de Duitse coach nuchter af.