Nog meer gewapend in de degradatiestrijd: STVV mag langverwachte international officieel verwelkomen

Het heeft uiteindelijk nog wat voeten in de aarde gehad, maar er is opnieuw een transfer aangekondigd in de Jupiler Pro League.

Peter Maes zag met Pol Garcia een verdediger vertrekken, maar met Daiki Hashioka is er nu een nieuwe verdediger toegevoegd aan de kern. 🐥💪 Daiki Hashioka is een Kanarie!



Foto Hashioka: © @REDSOFFICIAL pic.twitter.com/EF4YGJcwXq — STVV (@stvv) January 31, 2021 De rechtervleugelverdediger komt over van de Urawa Red Diamonds en heeft de nodige ervaring in de J-League. Hij speelde al twee interlands bij de A-ploeg van Japan en was ook al meermaals jeugdinternational. Nu komt hij op huurbasis naar België. Na Schmidt, Matsubara, Nakamura, Ito en Suzuki is het al de zesde Japanner op Stayen.