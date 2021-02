OFFICIEEL: Waasland-Beveren kondigt aan: "He 's back. Welkom thuis!"

Louis Verstraete is zoals verwacht de nieuwe middenvelder van Waasland-Beveren. De deal is nu ook door beide clubs officieel gemaakt.

Waasland-Beveren huurt hem van Antwerp tot het einde van het seizoen en heeft ook de optie tot aankoop opgenomen in de contractbespreking.

Na een jaartje Antwerp is het avontuur van Verstraete al afgelopen op de Bosuil. Een gebrek aan speelminuten ligt aan de basis van zijn vertrek. Verstraete kwam dit seizoen slechts drie keer in actie voor The Great Old. De youngster gaat nu dus op zoek naar meer speelkansen bij de Waaslanders, waar hij eerder in zijn carrière ook al een tijdje actief voor was.