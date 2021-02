Plottwist teniet gedaan? AA Gent kondigt nieuwkomer aan, bevestiging gegeven

AA Gent heeft goed nieuws te melden deze namiddag. En dus is het afwachten wie er naar de Ghelamco Arena zal komen.

UPDATE: Beerschot heeft het bericht inmiddels ook bevestigd via haar sociale media. Daarmee is er nu dus zekerheid in de zaak.

Zondag was er nog een plottwist in de maak voor Tarik Tissoudali, die ook in de belangstelling stond van DC United - het team van Hernan Losada.

Maar: de Buffalo's trekken wel degelijk aan het langste eind. In de loop van de namiddag geven de Buffalo's een persconferentie om zijn komst aan te kondigen.

We volgen het uiteraard voor jullie op ...