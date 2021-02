De Reiger vliegt uit bij Anderlecht: "Ik kan hem begrijpen, maar we verliezen kennis, passie en energie"

Het nieuws dat Nicolas Frutos vertrekt bij Anderlecht werd door Vincent Kompany bevestigd. Hij wordt assistent van Hernan Losada bij DC United. De Reiger had een moeilijke beslissing te nemen, maar het familiale aspect gaf de doorslag.

Frutos en zijn Belgische vrouw zijn net voor de tweede keer ouders geworden van een zoon. Maar hij heeft ook twee tienerdochters met zijn eerste vrouw, die het gros van de tijd in Argentinië verblijven. Zoals we gisteren al schreven heeft dat een grote invloed gehad op zijn beslissing. Van de VS naar Argentinië reizen is net iets makkelijker dan van België de oceaan oversteken.

Vincent Kompany - zelf een groot familieman - kon daar begrip voor opbrengen. "We verliezen kennis, passie en energie. We pushten elkaar. Onze staf werkt achter de coulissen dag en nacht en Frutos speelde daar zijn rol in. Maar we moeten er begrip voor hebben. Hij nam die beslissing ook om familiale redenen. In deze covid-tijden is het niet makkelijk om zomaar eens over en weer te reizen naar Argentinië als je daar familie hebt."

Marie Delcroix, zijn huidige vrouw, is akkoord om met het hele gezin naar Amerika te verhuizen. Anderlecht gaat op zoek naar een vervanger. Maar moeten ze er straks twee hebben? Want blijkbaar is ook Jonas De Roeck in beeld bij Cercle Brugge.