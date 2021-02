Euvrard na verlies RWDM: "Match in handen genomen en nooit losgelaten, er is ons glasheldere strafschop ontnomen"

Vincent Euvrard zag RWDM een bemoedigende prestatie leveren op het veld van KV Mechelen. De Molenbekenaren verloren wel met 2-0, al had het misschien niet zo ver moeten komen. Euvrard verwees onder andere naar een strafschopgeval in de tweede helft.

De trainer van RWDM vond het bekerduel een wedstrijd met twee gezichten. "We kenden een moeilijk eerste halfuur. Bij de minste druk van Mechelen leden we veel te snel balverlies. We moesten rust in ons spel brengen en daar zijn we op dat moment te weinig in geslaagd. Mechelen kwam ook voor via een terechte strafschop."

Desondanks zou de nummer zes uit 1B nog fel van zich afbijten. "Na 30-35 minuten hebben we de match in handen genomen en we hebben nooit meer losgelaten. Zeker het eerste halfuur van de tweede helft speelden we goed. Er is ons een glasheldere strafschop ontnomen", verwijst Euvrard na een fase rond het uur waarbij Nangis neerging in de zestien.

Contact tussen Bijker en Nangis

Er was wel contact met Bijker, al deed die nu ook weer niet zo veel en had Nangis ook de bal ver voor zich uit geduwd. Euvrard vond het desalniettemin strafschop. "Daar had het 1-1 kunnen worden. Dat was een kantelpunt, samen met de 2-0."

Voor RWDM is het zaak om de positieve punten uit dit bekertreffen ook mee te nemen naar het kampioenschap in 1B. "Als we dit spel kunnen concretiseren, gaan we in de competitie nog veel overwinningen pakken."