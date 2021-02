Vanderhaeghe heeft er een goed oog in: "Cercle heeft veel talent, meer dan KV Kortrijk"

Yves Vanderhaeghe is de nieuwe coach van Cercle Brugge. Net als bij zijn vorige ontslagen heeft hij dus weeral niet lang moeten wachten op een nieuwe job. Al deed de manier waarop het gebeurde bij KV Kortrijk wel pijn.

Kortrijk ontkende eerst dat ze al aan een overeenkomst hadden met Luka Elsner, maar ineens stond die er. Vooral algemeen manager Mathias Leterme kreeg een sneer. "Het ontslag is heel hard aangekomen, ik had het totaal niet verwacht. De les die ik er uit trek: vertrouw niet iedereen zomaar", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Bij Cercle moet hij de club uit het degradatiemoeras gaan halen. "Wij gaan nu samen zo snel mogelijk het vertrouwen van de groep op peil trachten te krijgen. Van de match in Kortrijk twee weken geleden leerde ik dat Cercle veel talent bezit, meer dan KVK, denk ik. Maar ze verloren heel vaak met één goal verschil, en dat weegt mentaal. Daar ga ik op werken. Positivisme is de sleutel. Wie niet positief meedenkt, gaat eruit."