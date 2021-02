Ex-trainer Anderlecht reflecteert project Kompany: 'Het is een mislukking'

Zondag staat er een belangrijk duel tussen KRC Genk en Anderlecht op het programma. Beide ploegen nemen het onderling tegen elkaar op, en hopen een gouden zaak te doen in de strijd om Play-off 1. Vooral bij paars-wit is het van moeten, na drie jaar crisis wordt het tijd om te bevestigen.

Maar dat het bij Anderlecht nog niet van een leien dakje loopt, is ook ex-trainer Ariël Jacobs niet ontgaan: “Het experiment van Kompany is, objectief gezien, een mislukking. Maar wel maar een tijdelijke mislukking. Hij heeft met zijn uitstraling en positie nog steeds ruimte voor verbetering. Maar Vincent heeft zich, net zoals Marc Coucke voor hem, aan het begin van het seizoen uitgesproken over enorme ambities. Dat was met goede bedoelingen, maar Anderlecht is een club met traditie, dat betekent winnen en niets anders”, vertelde de ex-trainer van paars-wit aan La Dernière Heure.

Toch wil Jacobs hem nog niet definitief afschrijven. Hij geeft toe dat Kompany in zijn team een beter evenwicht heeft gevonden tussen jeugd en ervaring, maar ziet toch dat het wantrouwen van de supporters in de slogan “Trust The Process” toeneemt: “Ik sta niet aan de kant van de spotters, dat doe je niet bij iemand die moed heeft om actie te ondernemen. Maar Vincent moet een vooruitziende blik hebben om van zijn fouten te leren. Vooral dat je de lat in het begin te hoog hebt gelegd.”