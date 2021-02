KRC Genk wil kloof vergroten en maakt selectie bekend: Cuesta keert terug uit schorsing

KRC Genk ontvangt zondag Anderlecht voor de topper op speeldag 26. De Limburgers staan nog steeds op een gedeelde tweede plaats en tellen maar liefst vijf punten meer op eerste achtervolger Standard.

Toch moeten de Limburgers een nederlaag absoluut vermijden, ondanks de bonus van vijf punten, staat alles van plaats vier tot en met negen zeer dicht op elkaar.

John van den Brom kreeg in aanloop naar de topper goed nieuws te horen. De Nederlander kan opnieuw beroep doen op heel de kern, er waren geen blessures of coronabesmettingen. Daarnaast keert ook Carlos Cuesta terug in de selectie. De Colombiaan zat de voorbije wedstrijd zijn schorsing uit.

KRC Genk wil het verlies in het Lotto Park proberen door te spoelen met de nodige drie punten. De laatste vier thuiswedstrijden tegen paars-wit gingen allemaal gewonnen.