Geen Ashimeru in de selectie van Vincent Kompany voor duel met Genk

Anderlecht speelt zondagavond op bezoek bij Racing Genk. Majeed Ashimeru ontbreekt in de selectie van paarswit.

Cullen, Trebel en Diaby zijn er wel bij, maar geen Ashimeru in de selectie van RSC Anderlecht. Hij is een opvallende afwezige voor het duel tegen Racing Genk. Hij krijgt nog altijd de nodige tijd van Kompany, al hadden velen hem in de selectie verwacht na zijn goede invalbeurt.

Josh Cullen is weer helemaal fit en zit wel in de kern. Ook Adrien Trebel en Abdoulaye Diaby, die rust kregen tegen FC Luik, zijn van de partij.

Kemar Lawrence neemt eveneens zijn plaats in de selectie weer in ten koste van Bogdan Mykhaylichenko. Mohamed Dauda is er ook weer bij. In vergelijking met woensdag vallen jongeren Kristian Arnstad, Mario Stroeykens en Nils De Wilde uit de boot.