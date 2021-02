Mbaye Leye beseft het: "Maand februari zal beslissend zijn"

Zaterdagavond staat er met Standard - OH Leuven een belangrijk duel op het programma in de strijd om play-off 1. Mbaye Leye beseft het maar al te goed.

"Het doel van februari? Dat blijft een beetje hetzelfde. We doen het stap voor stap, we moeten nog niet te veel praten over de top-4", aldus Mbaye Leye op zijn persconferentie vooraf.

Twee nederlagen en je zit in de problemen

"De maand februari zal sowieso van belang zijn voor het vervolg van de competitie. Na deze maand kunnen we misschien weten waar we staan."

"Ik ken het kampioenschap goed genoeg. Twee keer na elkaar verliezen en je kan diep in de problemen zitten."