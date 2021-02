STVV ving bot bij middenvelder van KRC Genk: "We volgden hem nochtans een tijdje"

Het zag er dit seizoen een lange tijd niet goed uit voor STVV. Het stond onderaan het klassement, maar onder trainer Peter Maes herleven de Kanaries weer. Hij zag deze winter enkele nieuwe jongens arriveren op Stayen, al had er nog meer ingezeten.

Er werden deze winter enkele straffe versterkingen naar Limburg gehaald. Zo kozen Ilombe Mboyo (KV Kortrijk), Christian Brüls (Westerlo), Dimitri Lavalée (ex-Standard) en Junior Pius (Antwerp) voor een nieuw avontuur op Stayen. Enkele kleppers dus, al is het bestuur er rotvast van overtuigd dat ze in het verleden ook al grote namen hadden aangetrokken: "Drie van onze aanwinsten zijn meteen goed beginnen te presteren, maar in het verleden waren bijvoorbeeld ook Tomiyasu en Kamada een schot in de roos", vertelde André Pinto, de technisch directeur van STVV aan Het Belang van Limburg.

Toch had de club deze winter zijn zinnen volledig gezet op de komst van Dries Wouters. Het jeugdproduct van KRC Genk komt in de Luminus Arena nauwelijks aan spelen toe en werd veelvuldig in verband gebracht met een vertrek naar de rivaal. Een overeenkomst kwam er niet: "Dries Wouters is een speler die ons interesseert en we volgen hem al een tijdje. Maar om verschillende redenen is het nog niet gelukt om hem te halen. That's it.”