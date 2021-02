KRC Genk blijft achter met 5 op 21: "Er moet dringend iets veranderen"

KRC Genk maakte zondag in de topper tegen Anderlecht geen goede beurt. Paars-wit kwam verdiend winnen in de Luminus Arena en nadert zo tot op twee punten van de Limburgers.

KRC Genk kwam vroeg op voorsprong dankzij mistasten bij Anderlecht, maar daarna creëerde de ploeg van John van den Brom erg weinig gevaar. "Het was te weinig. Ik denk dat we vijf minuten goed voetbal gespeeld hebben, in het begin van de wedstrijd", aldus Heynen voor de micro van Eleven.

"Ze zetten ons goed vast, waardoor we moeilijk vooruit konden spelen. De tweede helft gooiden we het systeem op. Het leverde ons veel balbezit op, maar we creëerden erg weinig kansen."

Zo blijft KRC Genk achter met vijf op eenentwintig en moet het stilaan bang achteruit kijken in het klassement. "Er moet dringend iets veranderen, al weet ik op dit moment niet wat", bekent Bryan Heynen. "We moeten ons herpakken. We moeten veel dominanter worden en veel meer beweging in het elftal krijgen."