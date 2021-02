Is João Klauss de sleutel die ontbrak voor Luiks succes?: "Hij is een echte aanwinst"

Wie had gedacht dat de blonde Braziliaan van 1,90 meter Standard nu al zo'n belangrijke rol zou spelen binnen het elftal van trainer Mbaye Leye? Klauss lijkt gestaag te verbeteren en is ook naast zijn doelpunten nuttig voor het team.

Coach Mbaye Leye zei het al op de persconferentie voorafgaand aan de bekerwedstrijd van vanavond tegen Kortrijk: “Hij is al snel belangrijk geworden.”, sprak de Standard-trainer lovend over de Braziliaan.

Met drie goals en twee assists in de laatste vijf competitiewedstrijden is Klauss toch al wel bepalend geweest voor de Rouches. Ze huren de spits voor anderhalf seizoen van het Duitse TSG 1899 Hoffenheim uit de Bundesliga. Sinds zijn komst in januari vergaarde hij al veel speelminuten onder Leye met twee keer een basisplaats in de laatste twee competitiewedstrijden als gevolg.

In de kleedkamer

Binnen de spelersgroep lijkt Klauss ook al goed geïntegreerd te zijn: “Je ziet dat hij zich hier goed voelt. Hij heeft snel vrienden gemaakt”, sprak ploegmaat Laurent Jans. Ook verdediger Kostas Laifis was lovend over de Braziliaan na afloop van de bekerwedstrijd tegen Seraing: João is sterk met de bal aan de voet, hij is balvast, hij loopt veel en hij knapt zijn verdedigend werk op. Hij is een echte aanwinst.”

Klauss werkt hard op het veld en daardoor is hij niet alleen met zijn scorend vermogen belangrijk voor de ploeg. "Joao is aanwezig en hij creëert ruimte voor anderen. Hij mist nog wat ritme, omdat hij bij zijn vorige club weinig aan spelen toekwam. Maar hij is al snel belangrijk geworden”, klinkt het bij de Standard-trainer.

Met zijn 1,90 meter is Klauss sterk in duel en hij is ook erg balvast. Hij is van groot belang in de opbouw bij Standard door als aanspeelpunt te functioneren voor de middenvelders. Zijn fysieke speelstijl, gebaseerd op hard labeur, is niet exact wat we ons voorstellen als we aan Braziliaanse voetballers denken maar het is wel effectief.

Efficiëntie

Het enige waar Klauss voorlopig nog wel aan kan werken is zijn efficiëntie. In de wedstrijd tegen OHL kon hij bijvoorbeeld meer dan één doelpunt scoren mocht hij sommige kansen beter hebben afgewerkt.

Toen Leye aan het roer kwam in Luik zei hij al dat ze een diepe spits nodig hadden. Klauss brengt voorlopig al meer bij aan het elftal dan zijn voorgangers Avenatti en Oulare hebben gedaan en mogelijks kan hij, met wat meer matchen in de benen, nog verbeteren.