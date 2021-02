Sakala wil hoge ogen gooien: "Die spelers blijven voor altijd verbonden aan hun club"

Tegen Waasland-Beveren bleef Fashion Sakala de volledige match op de bank. Tegen Cercle Brugge zal hij er normaal wel weer bij zijn.

Sakala heeft nog grote ambities met KV Oostende dit seizoen. “Zoals ik al sinds de eerste speeldag een plaats in Play-off 1 ambieer, en we zijn op de goede weg, streef ik er ook naar om de bekerfinale te spelen”, zegt Sakala aan Het Nieuwsblad.

Sakala wil de Oostendse supporters een prijs schenken en gezien de stand in de Jupiler Pro League lijkt dat idee in de beker iets meer kans op slagen te hebben dan in de competitie.

“Ik wil de beker aan onze supporters schenken, want zij volgen ons al lang in heel moeilijke omstandigheden. Spelers die een trofee voor hun club behalen, blijven voor altijd verbonden aan die club. Weet je, ik wil KV Oostende niet verlaten zolang ik niet kan bijdragen aan de winst van een trofee.”