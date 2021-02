Officieel: Beerschot laat talentvolle landgenoot nog vertrekken naar Kroatië

Beerschot heeft afgelopen wintermercato enkele belangrijke pionnen verloren. Trainer Hernan Losada koos voor een nieuw avontuur in Amerika, Tarik Tissoudali tekende dan weer bij AA Gent. Woensdag laat Beerschot opnieuw een talentvolle voetballer gaan.

Want Keres Masangu wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan HNK Sibenik, daarnaast heeft de Kroatische ploeg ook een aankoopoptie beet. Beerschot nam hem afgelopen zomer nog transfervrij over van AS Roma, maar op Het Kiel kon de middenvelder zich nooit doorzetten.

De 20-jarige Antwerpenaar haalde maar één keer de bank en kwam nooit in actie voor de kampioen uit 1B. Nu zal hij in Kroatië proberen minuten te verzamelen en verdere stappen in zijn ontwikkeling te zetten.