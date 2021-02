Officieel: OHL laat overbodige middenvelder naar Hongarije vertrekken

Oud-Heverlee Leuven doet het dit seizoen uitstekend in de Jupiler Pro League, maar Yohan Croizet heeft zijn stempel niet kunnen drukken. Daarom verlaat hij het King Power Stadium voor een nieuw avontuur in Hongarije.

De 28-jarige flankaanvaller streek vorig jaar in februari nog voor een tweede keer neer aan Den Dreef, maar komt nauwelijks in de plannen van OHL voor. Hij moest zich tevredenstellen met enkele invalbeurten. Daarom trekt de Fransman nu naar Újpest FC, een ploeg uit de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

In totaal speelde Yohan Croizet 75 wedstrijden voor Oud-Heverlee Leuven en trof hij dertienmaal raak. Hij deed dat in twee ambtstermijnen, in 2014-2015 had hij een groot aandeel in de promotie naar de hoogste klasse.