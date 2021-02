Aanvaller kon nog steeds niet scoren voor Beerschot: "Als hij één van die twee kansen had afgemaakt, was hij misschien vertrokken"

Met Blessing Eleke stond gisteren een verrassing in de basis bij Beerschot. De aanvaller speelt sinds augustus voor de promovendus, maar een doelpunt zat er nog niet in voor de 24-jarige Eleke.

14 wedstrijden en 0 doelpunten... Het zijn niet meteen statistieken waar je als spits tevreden kan van worden. In de tweede helft tegen KV Mechelen liet Eleke wel enkele mooie dingen zien en kwam hij ook twee keer dicht bij een doelpunt, maar eerst had Coucke een geweldige reflex in huis en even later moest Kabore de bal van de lijn keren. Het zit de aanvaller dus ook niet mee.

Bij Beerschot hebben ze nog steeds vertrouwen in Eleke. Zo had Frédéric Frans bemoedigende woorden voor Eleke na de wedstrijd. "Eleke ligt goed in de groep en het is een speler met veel kwaliteiten. Hij heeft nog niet super veel kansen gehad, maar hij speelde een goede tweede helft. Als spits rekenen ze je af op doelpunten, maar als hij één van die twee kansen had afgemaakt, was hij misschien vertrokken", legde de centrale verdediger uit na de bekerwedstrijd tegen KV Mechelen.