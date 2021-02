KRC Genk en absolute sterkhouder willen langer met elkaar in zee: eerste gesprekken over contractverlenging zijn gebeurd

KRC Genk herpakte zich tegen STVV in beker, maar de laatste weken draaide het stroef bij de Limburgers. Over een gebrek aan kwaliteit mag John Van den Brom alvast niet klagen. Dimitri De Condé stelde wederom een talentvol team samen dat stilaan klaar lijkt om te oogsten.

Er wordt veel gepraat over de goals van Oneachu en de flitsende acties van Bongonda en Ito, maar de draaischijf van KRC Genk is ongetwijfeld Bryan Heynen. De Limburgers willen hun sterkhouder op het middenveld nu belonen voor bewezen diensten met een nieuw en verbeterd contract.

Volgens Het Laatste Nieuws zijn de eerste gesprekken al gebeurd en gaan deze de goeie richting uit. De wil van zowel club als speler is er alvast om langer met elkaar in zee te gaan. "Ik heb altijd gezegd dat ik niet wil vertrekken om te vertrekken. Er is al gepraat tussen mijn entourage en de club, het is nu wachten op een voorstel", klinkt het bij de 23-jarige Belg.