OFFICIEEL Lasse Schöne trekt naar SC Heerenveen

Het is eindelijk officieel. De Deen Lasse Schöne doet het seizoen uit bij SC Heerenveen.

Lasse Schöne had zijn contract voor nieuwjaar ontbonden bij het Italiaanse Genua, nadat hij er nog geen enkele minuut in actie gekomen was. Hij trainde in tussentijd mee bij zijn ex-ploeg Ajax Amsterdam.

De Amsterdammers boden hem geen contract aan. Er was interesse uit verschillende hoeken, waaronder ook van Club Brugge. Toch blijft de Deen nu in Nederland, meer bepaald bij SC Heerenveen.

Ook bij Heerenveen speelde hij al, in het seizoen 2005-2006. Met het ritme dat hij bij Heerenveen opdoet, hoopt Lasse Schöne ook in aanmerking te komen voor de Deense nationale ploeg.