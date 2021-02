"Ik droom ervan om voor Marokko te spelen!" zegt Tarik Tissoudali

Na een overtuigende periode van 2,5 jaar bij Beerschot is hij ook vliegend van start gegaan bij zijn nieuwe club AA Gent. De Marokkaanse bond heeft zich al gemeld bij de 27-jarige Amsterdammer.

Omdat Tissoudali zich bij Beerschot bewezen heeft als uitblinker en dat nu ook al is bij Gent, is hij in beeld bij Marokko. "Ik ben een paar keer gebeld door meerdere mensen binnen de Marokkaanse bond. Ze vinden dat ik goed bezig ben en houden me in de gaten", vertelt Tissoudali aan VoetbalPrimeur.NL. "Ik moet zo doorgaan om in maart kans te maken op een plek in de selectie. Ik hoop dat ik mezelf kan laten zien en werk iedere dag hard om m'n doelen te behalen."

Voorkeur voor Marokko

De voorkeur van Tissoudali gaat uit naar Marokko en niet naar Nederland, mocht dat aan de orde zijn. Zijn zaakwaarnemer Menno Groenveld vindt dat hij ook in beeld zou moeten zijn bij Oranje. "Wat ik daarvan vind? Of ik in Oranje hoor, daar mogen anderen over oordelen", reageert Tissoudali daar koeltjes op. "Wat ik kan zeggen is dat ik ervan droom om voor Marokko te spelen. Daar zou ik dan ook voor kiezen."