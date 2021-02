Wat met Vukovic bij Genk na duidelijke keuze voor Vandevoordt? "Het moment dat het over is, komt dan steeds dichterbij"

Op de persconferentie naar aanloop van de wedstrijd tegen KV Oostende bevestigt Genk- coach John van den Brom dat doelman Maarten Vandevoordt (18) voortaan onder de lat de voorkeur krijgt op Danny Vukovic. Wat betekent dit voor de toekomst van de Australiër bij Genk?

Het zal toch een enorme klap geweest zijn voor de ervaren goalie, die misschien wel het gelag betaalt van die mindere periode van Genk. Alhoewel hem eigenlijk niks te verwijten valt. Gelukkig is John van den Brom de ideale people-manager.

"Dat is geen makkelijke beslissing", geeft de Genk-trainer toe in gesprek met Het Nieuwsblad. "Maar ik heb een goed gesprek gehad met Danny, hoe moeilijk zoiets ook uit te leggen valt. Ik had niet het gevoel dat hij in zijn allerbeste periode zat."

"Natuurlijk is hij ontgoocheld en is dit voor hem op dit moment moeilijk te accepteren. Maar ergens begrijpt hij het wel. Danny is 35 jaar. Het moment dat het over is, komt dan steeds dichterbij. Dat is heel moeilijk om mee om te gaan."