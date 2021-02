Sterke man KVO begrijpt andere clubs niet die van trainer wisselen: "Hoe zit dat met de filosofie?"

KV Oostende is de revelatie van het seizoen in 1A. Dat is niet toevallig gebeurd, want achter elke keuze zat een wel afgelijnd plan. Ook achter de keuze voor de trainer. Gauthier Ganaye, CEO van de club, zal die koers ook niet laten varen.

Ganaye haalde Blessin, een coach zonder veel ervaring, omdat hij perfect paste in de voetbalfilosofie die de Amerikaanse eigenaars willen hanteren. Intussen heeft de Duitser zijn naam natuurlijk al op het lijstje van grotere clubs gezet, gezien de resultaten. Maar toch heeft Ganaye geen schrik dat hij vertrekt. “Ten eerste denk ik dat Alexander zich hier beter verder kan ontwikkelen. En als er zich nu al een topclub zou aanbieden, is dat toch het mooiste bewijs dat we goed werk hebben geleverd? Dan zoeken we weer een gelijkaardig profiel. Sans doute. Want dit begrijp ik niet: dat zoveel Belgische clubs bij een trainerswissel altijd juist een coach die ánders wil voetballen. Met dezelfde spelers? Hoe zit het dan met de filosofie van die club?”





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KV Oostende - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (13/02).