Rob Schoofs opnieuw van goudwaarde voor KVM: "Begrijp niet goed waarom Hein Vanhaezebrouck hem niet vaker wilde gebruiken"

KV Mechelen won zondag in de slotseconden op het veld van Beerschot en is nu wel echt bezig aan een uitstekende reeks. Hun ambities voor play-off 1 hadden ze al lang weggestoken, maar nu herleeft de droom weer in het AFAS Stadion.

Kortom, de reeks van KV Mechelen is indrukwekkend. Ze verkeerden in de onderste regionen van het klassement, maar na een 31 op 36 staan ze plots weer heel dicht bij een plekje in de top vier. Het verschil met Anderlecht telt nauwelijks drie punten. Vooral Rob Schoofs heeft een groot aandeel in het succes.

De 26-jarige middenvelder is ondertussen een vaste pion in het elftal van Wouter Vrancken. Hij stond in de competitie maar liefst 25 keer aan de aftrap en trof daarin driemaal raak. Ook op het Kiel was hij van cruciaal belang met een assist voor het winnende doelpunt. In het verleden kon hij zich niet doorzetten bij AA Gent. Een beslissing die nu zwaar valt bij de Buffalo's? "Ik begrijp niet goed waarom Hein Vanhaezebrouck hem niet vaker wilde gebruiken. Rob is ondertussen een sterke voetballer geworden," vertelt Jacky Mathijssen aan Het Belang van Limburg.

Mathijssen hoopt dat Schoofs nog lang bij KVM blijft meedraaien vooraleer hij een nieuwe stap in zijn carrière zet: "Wat is vandaag een topclub? Bij pakweg Standard zal hij zeker zijn mannetje staan, maar ik denk dat hij meer zal groeien bij KV Mechelen."