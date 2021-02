Daarom duurt voetbalmatch 90 minuten of langer: kracht van KV Mechelen is toeslaan in slotfase

Met een indrukwekkende 25 op 30 ruilde KV Mechelen de degradatiestrijd voor een virtuele plek in play-off 2 én de strijd om play-off 1. Malinwa staat op slechts drie punten van Anderlecht, de huidige nummer vier in de Jupiler Pro League.

Een troef doorheen het seizoen voor KV Mechelen is dat het vaak op het einde van wedstrijden nog het verschil kan maken of een achterstand kan uitwissen. Dat begon al op de openingsspeeldag, toen KV in de laatste tien minuten tegen Anderlecht terugkwam van 0-2 naar 2-2.

Een dubbele achterstand ophalen lukte ook op 31 oktober bij Club Brugge. Rob Schoofs maakte in de laatste tien minuten de 2-2. Dankzij een strafschopdoelpunt van Joachim Van Damme sleepte KVM de week nadien een 3-3 uit de brand tegen Charleroi. In een wedstrijd waarin het een massa kansen miste graaide Malinwa in Eupen toch nog een puntje mee door de gelijkmaker van Schoofs in extra tijd.

Op Sclessin was het Sandy Walsh die twee minuten voor affluiten de gelijkmaker aantekende. Marian Shved was de matchwinnaar in de slotfase thuis tegen Moeskroen. KVM was toen net aan zijn sterke reeks begonnen. De Oekraïner herhaalde dat kunststukje op de Freethiel door de winnende treffer te scoren in blessuretijd. De strafste stoot kwam er op het Kiel door in extremis van 1-0 achter naar 1-2-winst te gaan.