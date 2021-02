Pro League bereikt akkoord over aanpak van terreinen

De Raad van Bestuur van de Pro League boog zich vandaag over de staat van de terreinen na de verschillende uitgestelde wedstrijden van afgelopen weekend.

Voor de Pro League is het niet te begrijpen dat dit kan gebeuren. “Op een ogenblik waarop de uitzendrechten van de Pro League zowel nationaal als internationaal een hoge vlucht nemen, kan het Belgisch profvoetbal zich niet langer veroorloven dat essentiële assets zoals de staat van de velden het imago van ons voetbal schaden”, klinkt het.

De Raad van Bestuur dringt daaarom aan op maatregelen die de kwaliteit van de velden verzekeren, op basis van ecologische, economische en sportieve criteria. “De CEO van de Pro League zal een plan van aanpak uitwerken dat op de komende Algemene Vergadering zal voorgelegd worden. Dit plan moet een verhoogde kwaliteit van de velden verzekeren, met duidelijke criteria voor de verwarmingssystemen en monitoring en begeleiding van de terreinverzorging.”

Er werd ook gesproken over mogelijke sancties voor ploegen die hun veld niet in orde krijgen. “Zoals het intern reglement aangeeft, heeft het management gedetailleerde verslagen opgevraagd bij de betrokken clubs, naast de verslagen van de match delegate en de verklaringen van een onafhankelijke expert die op 14 februari werd aangesteld. Het is op basis van deze elementen dat het management zal oordelen of er sprake is van nalatigheid en er financiële sancties uitgesproken moeten worden.”