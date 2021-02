Beñat San José zag een goede tweede helft van zijn ploeg, maar: "De bal wilde er niet in"

Eupen is er deze avond niet in geslaagd om de drie punten mee naar huis te nemen. De club verloor met 1-0 van Waasland-Beveren. Ze konden aanspraak maken op meer, maar ondanks enkele zuivere kansen, wilde de bal er niet in.

Ook Beñat San José zag dat het vooral voor het doel van Jackers niet wilde lukken. "Het is makkelijk om uit te leggen. De eerste helft ging gelijk op met kansen voor beide ploegen. Zij konden scoren en bij ons is het niet gelukt. Zij waren sterk gestart en we wisten dat de eerste helft zwaar ging worden."

"Na de rust was het voor ons. We probeerden heel de tijd aan te vallen en kregen zuivere kansen, maar de bal wilde er niet in. Het was het grootste probleem deze avond. We wisten dat het een zware match ging worden, want Beveren speelt goed, maar we moeten onze kansen afmaken", legde de trainer uit.

"We brachten ook nog enkele aanvallende wissels en iedereen heeft zijn best gedaan, maar we konden onze kansen niet afmaken. Het is hard om te verliezen, maar het is nog drie dagen voor onze volgende match, dus nu moeten we ons daar op focussen", aldus Beñat San José.