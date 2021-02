🎥 Humoristische muziekkeuze aan de kust: KVO stuurt Genk naar huis met 'Ice Ice Baby' en liedje uit Frozen

Toen KVO-Genk zaterdag afgelast werd vanwege het winterweer, waren ze daar bij de Limburgers niet over te spreken. Er volgde een sneer richting Oostende. Woensdagavond kon er wel gespeeld worden en was het Oostende dat laatst lachte en de punten pakte.

Na de afgelasting van zaterdag werden ze bij Oostende hier en daar nog 'amateurs' genoemd. Enkele dagen later wisten ze dan te winnen, daar werden ze uiteraard bij KVO wel vrolijk van. De muziekkeuze vlak na de match verwees ook nog eens naar de omstandigheden van zaterdag.

Meteen na het laatste fluitsignaal weerklonk 'Ice Ice Baby' van Vanilla Ice door de boxen in de Diaz Arena. Sommige KVO-spelers namen de tijd om te poseren voor een foto en de Duitse succestrainer Alexander Blessin sprak zijn troepen nog eens toe.

Dat gebeurde na 'Ice Ice Baby' ook op de tonen van 'Let It Go', een liedje uit de Disney-film... Frozen. Humor genoeg aan de kust.