De Witte zag een andere Vanhaezebrouck terugkeren bij Gent: "Hij verwachtte absoluut niet wat hem is overkomen bij Anderlecht"

Hein Vanhaezebrouck is opnieuw coach van KAA Gent. Ivan De Witte kent zijn coach door en door en merkt op dat hij veranderd is. Een beetje toch...

“Het zou kunnen dat Hein Vanhaezebrouck iets rustiger is geworden”, valt Ivan De Witte met de deur in huis in Het Laatste Nieuws. “Of beter gezegd: milder. Ik geloof dat hij absoluut niet verwachtte wat hem is overkomen bij RSC Anderlecht.”

De voorzitter van de Buffalo’s doelt niet alleen op zijn ontslag, maar ook op de rollercoaster waar Vanhaezebrouck in Brussel heeft opgezeten. “Daarna onderging hij een noodzakelijke medische ingreep. Ik geloof dat dat een impact op hem heeft gehad.”

Al hebben we nog niet alles gezien van Hein Vanhaezebrouck. Volgend seizoen zal hij weer mee aan het stuur zitten

“Al hebben we nog niet alles gezien van Hein”, gaat De Witte verder. “Volgend seizoen zal hij weer mee aan het stuur zitten. Het wordt zijn mercato, zijn voorbereiding, zijn accenten,... Vanhaezebrouck zal opnieuw het ownership van de ploeg voor zijn rekening nemen.”