KV Mechelen moet het ook tegen KAA Gent zonder centrale middenvelder doen: hij is nog niet verlost van zijn blessure

KV Mechelen neemt het vrijdagavond op tegen KAA Gent, maar de club zal het nog steeds zonder Joachim Van Damme moeten doen. De middenvelder zou nog niet fit zijn. Ook Issa Kaboré zal er al zeker niet bij zijn.

Vrijdagavond staan KV Mechelen en KAA Gent tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. KV Mechelen is aan een goede reeks bezig, maar ze staan gehavend tegenover de Buffalo's, want enkele sterkhouders zijn niet van de partij.

Zo is Joachim Van Damme volgens Het Laatste Nieuws nog niet fit. Hij heeft nog een probleem aan de adductoren. Ook Issa Kabore is er niet bij, want de rechtsback viel vorige week uit tegen Beerschot met een blessure aan de hamstrings. Shved is er ook nog niet bij en Walsh is onzeker.