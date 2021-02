Blessureproblemen bij KV Mechelen: Walsh valt uit op training

KV Mechelen wordt op dit moment geteisterd door blessures in de defensie. Nadat eerder bekend raakte dat rechtsback Issa Kaboré een spierscheur had opgelopen in de hamstring viel gisteren op training nu ook, de enige andere rechtsback, Sandy Walsh uit.

Nadat eerder Kaboré al onbeschikbaar was wegens een scheur in de hamstrings valt nu ook zijn vervanger Sandy Walsh geblesseerd uit. Volgens Gazet Van Antwerpen zou hij de training gisteren hebben moeten staken. Over de ernst van de blessure is voorlopig nog niets bekend. Het is momenteel dus nog een vraagteken of hij speelklaar geraakt tegen het competitieduel van vrijdagavond tegen KAA Gent. Goed nieuws is het in ieder geval niet voor de Kakkers met het oog op de strijd om Play-off 2.





Volg KV Mechelen - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (19/02).