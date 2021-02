Standard klaar voor strijd om play-off 1: sterkhouders keren terug op training

Standard kreeg goed nieuws te horen in de strijd om een plek in de top vier. Het zal voor het eerst in lange tijd weer kunnen rekenen, met uitzondering van Zinho Vanheusden, op een volledige selectie. Ook sterkhouders Selim Amallah en Arnaud Bodart zijn dus opnieuw beschikbaar.

Donderdag keerden volgens Sudpresse beide spelers terug op training. Dit weekend zal Arnaud Bodart op het veld van Zulte Waregem gewoon weer onder de lat staan. De 24-jarige Marokkaanse flankaanvaller wordt in eerste instantie op de bank verwacht. Ook Collins Fai keert na een lange afwezigheid terug op het oefenterrein. Uiteraard is dit uitstekend nieuws voor Mbaye Leye en co. De Rouches staan in het klassement op een zevende plaats maar tellen nauwelijks twee punten minder dan nummer vier KV Oostende. De komende weken wachten er nog enkele moeilijke wedstrijden tegen Anderlecht, Gent, en KRC Genk.