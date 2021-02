Is KVO op weg naar play-off 1? "Slechts vier punten voor op de negende" en "Niet onrealistisch"

Nu KV Oostende ook Racing Genk over de knie heeft gelegd, komt het op gelijke hoogte van Anderlecht in puntenaantal en heeft twee matchen meer gewonnen. KVO staat dus nu in de top vier. Als dat ook zo is na 34 speeldagen, speelt het play-off 1.

"Vraag mij nu niet naar play-off 1", nam Alexander Blessin de vlucht vooruit. "We hebben slechts vier punten voor op de negede. Het ziet er op papier heel mooi uit. We genieten er wel van en zijn er blij om. Zaterdag hebben we weer een moeilijke match tegen Eupen. Laat ons dus relaxed en kalm blijven."

Blessin blijft dus erg op zijn hoede, zijn spelers spreken ondertussen wel de ambitie uit. "We gaan tot het einde van het seizoen alles geven. We dromen van play-off 1", geeft Arthur Theate toe. "Het sprookje gaat verder. Niemand had dit verwacht. We mogen nu volop inzetten op play-off 1", concludeert ook Jelle Bataille.

Een heel ander relaas toch in vergelijking met dat van de coach van KVO. "Na de match tegen Leuven hebben ze mij al gevraagd naar onze kansen op play-off 1 en toen bleef ik ook voorzichtig. Nu staan we op die positie in de top vier. We mogen zeggen dat dat terecht is en dat we gaan vechten om daar te blijven staan. Dat is niet onrealistisch", denkt Bataille.