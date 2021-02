Raphael Holzhauser onzeker voor het duel tegen KRC Genk dit weekend

Onzekerheid bij Beerschot met het oog op de competitiewedstrijd van zondag tegen KRC Genk. Hun sterkhouder Raphael Holzhauser moest vorige week in de wedstrijd tegen KV Mechelen geblesseerd naar de kant. Voorlopig is nog niet duidelijk of de Oostenrijker op tijd weer speelklaar geraakt.

Momenteel is het bang afwachten voor al wie Beerschot liefheeft aangezien hun chouchou Raphael Holzhauser onzeker is voor het duel tegen KRC Genk van zondag meldt Gazet Van Antwerpen. Vorige week moest Holzhauser iets na het uur geblesseerd naar de kant met last aan de rug. Hij had de blessure al voor de pauze opgelopen maar probeerde tevergeefs nog verder te spelen in de tweede helft. De Oostenrijker trainde deze week voorzichtig maar pas dit weekend zal duidelijk worden of hij voldoende herstelt zal zijn om in actie te komen in het competitieduel met Genk.





