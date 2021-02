Vincent Kompany is niet onder de indruk van de sollicitatie van Glen De Boeck

Glen De Boeck ziet een job bij RSC Anderlecht helemaal zitten, al deden zijn uitspraken van donderdag bij de Anderlechtfans de wenkbrauwen fronsen.

“Als je zó blijft voetballen, dan komt het niet goed”, zei Glen De Boeck bij HLN. “Dan komt het echt niet goed. Een trainer moet inschatten welke filosofie mogelijk is met een team. Hij moet niet het omgekeerde doen: je kunt niet zomaar jouw filosofie d’office aanbrengen. Zo werkt het niet.”

De Boeck voegde er nog droogjes aan toe dat hij nog niks gehoord had over de sollicitatie. Niet verwonderlijk na dergelijke uitspraken zeker?

Vincent Kompany is niet onder de indruk van de uitspraken van Glen De Boeck. “Iedereen heeft recht op zijn mening. Ikzelf, maar evengoed Glen De Boeck. Ik ga er niet in trappen om zelfs maar een halve quote te geven hierover”, lachte Kompany de kwestie weg.