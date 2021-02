Dirar is nog niet versleten: "Zijn werkethiek is te vergelijken met die van Zlatan en Cristiano"

Nabil Dirar is voor het eerst sinds zijn huurtransfer naar Club Brugge boven water gekomen. Tegen Dynamo Kiev kreeg hij meteen een basisplaats. De 34-jarige veteraan bewees meteen dat hij nog niet afgeschreven moet worden.

Dirar ging mee in de strijd en maalde zijn kilometers af, ook verdedigend. Hij zal de komende week zeker nog kansen krijgen gezien de afwezigen. "Dat verrast me niet", aldus zijn makelaar, Fouad Ben Kouider, in HLN. "Nabil leeft als een prof. Je kan zijn werkethiek vergelijken met die van Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic."

Het lichaam van de Marokaanse winger is daar een getuigenis van. "Drie keer per dag traint hij - hij kan niet zonder. Daarom vergelijk ik hem met Ibra en zo. Het strakke regime dat Nabil hanteert, met oefeningen in de fitness, buiten en in de zaal, da's gewoonweg chapeau. En dan hebben we het nog niet over zijn evenwichtige levensstijl. Nabil kent zijn lichaam heel goed en kan nog lang mee."