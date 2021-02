Westerlo kan voorsprong niet vasthouden en verliest met 2-1 van RWDM

In 1B kon Westerlo naar de tweede plaats springen in het klassement. De spelers van Bob Peeters moesten dan wel winnen op bezoek bij RWDM

De wedstrijd begon goed met doelgevaar voor beide teams. In minuut 14 was daar Igor Vetokele die zijn ploeg op 0-1 kon brengen. Het was de voorzet van Lukas Van Eenoo die voor het gevaar zorgde. RWDM kon hier weinig tegenover zetten. Nzuzi was er nog dicht bij, maar doelman Özer stond paraat.

0-1 bij de rust

Westerlo wist wat het moest doen, de 0-1 vasthouden na de rust. Na amper vijf minuten konden deze ideeën de vuilbak in, toen Nangis RWDM op 1-1 kon brengen. Hij schoof de bal onder Özer in doel.

RWDM bleef het gaspedaal induwen en de kansen volgden. Net na het uur voerde Bob Peeters twee vervangingen door. De druk van RWDM was zodanig hoog dat er iets moest veranderen. Veel leverden de wissels niet op voor Westerlo.

Op de counter werd het 2-1 via Rocha. Gezien de kansen was dit een verdiende voorsprong voor RWDM. Westerlo kon de wedstrijd niet meer doen kantelen en zag helemaal aan het einde van de wedstrijd een penalty aan hun neus voorbij gaan.

De wedstrijd kreeg nog een furieus einde toen Abrahams verhaal ging halen bij de scheidsrechter. Abrahams raakte de scheidsrechter aan, die vervolgens rood trok voor de speler van Westerlo.

⏱ 88´ 🟥 RODE KAART 🟥

De scheidsrechter maakt er helemaal een gekkenhuis van. Abrahams gaat verhaal halen over het niet fluiten van de penalty. Hij raakt de scheidrechter aan en die trekt rood. Toch wel een schandalige beslissing. #rwdmwes — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) February 20, 2021

Westerlo laat zo de kans liggen om tweede te worden in 1B. RWDM staat vijfde.