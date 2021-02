Het gaat opeens snel: Engelse topclub zet Kossounou helemaal bovenaan zijn lijstje

De diamant van Club Brugge is bijna geslepen en dat is ook de Europese topclubs niet ontgaan. Odilon Kossounou is aan een topseizoen bezig bij blauw-zwart en lijkt te mogen dromen van een toptransfer.

We deelden u gisteren al de interesse van de Milanese topclubs Inter en AC Milan mee. Daar mag nu nog een klepper aan toegevoegd worden want volgens The Mirror denkt nu ook Arsenal aan de komst van de centrale verdediger. 'The Gunners' zetten de Ivoriaan zelfs helemaal bovenaan hun verlanglijstje. Volgens bovenstaand medium moet hij zo'n 10 miljoen euro kosten, al denken we dat de Engelse topclub iets dieper in de buidel zal moeten tasten. Momenteel staat Kossounou onder contract tot juni 2024 en zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 8 miljoen euro. De twintigjarige bonk van een verdediger is niet meer weg te denken uit de basiself van Philippe Clement.

