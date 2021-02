Bestuur Genk blijft stil: Van den Brom wint maar beter vrijdag in Charleroi

Het Genkse bestuur delibereerde John van den Brom maandag tot heel laat, maar kwam dan toch met het bericht dat de Nederlander (voorlopig) mag aan blijven. Maar daarmee is hij niet uit de wind. Vrijdagavond wordt er best gewonnen in Charleroi...

Het bestuur kreeg van de sportieve cel mee dat in de kleedkamer de spelers nog steeds achter de trainer staan. Dat heeft uiteraard zwaar meegespeeld in de beslissing om hem aan boord te houden. Maar... play-off 1 is nog steeds een must en dus moeten de resultaten onmiddellijk gaan volgen, te beginnen met in de verplaatsing naar Charleroi. Volgens HLN is het immers opmerkelijk dat niemand van het bestuur naar buiten kwam met openlijke steun. Eén Raad van Bestuur kan Van den Brom overleven, maar een tweede zit er niet in.