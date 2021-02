Waar ligt de toekomst van Steven Defour? "Discussies die al plaatsgevonden hebben"

Wat Steven Defour volgend seizoen zal doen, niet veel mensen zullen er iets op willen verwedden. Of dat bij KV Mechelen ligt is maar zeer de vraag.

Een gesprek met de clubleiding is er al over dit onderwerp geweest. “Uiteraard heb ik al met KV gesproken”, zegt Steven Defour aan Sport/Voetbalmagazine. “En binnen afzienbare tijd zou alles moeten geregeld zijn.”

En dan wordt er ook automatisch gesproken over een einde van de carrière. “Ik denk in elk geval dat je op een bepaald moment toch moet stoppen. Dat is iets waar ik al mee in mijn hoofd gezeten heb. Het zijn discussies die al plaatsgevonden hebben, dus spreekt het voor zich dat ik daarover nadenk.”

Al laat Defour nog altijd niet in zijn kaarten kijken. “Maar goed, we zullen op het einde van het seizoen wel zien hoe mijn lichaam zich voelt.”