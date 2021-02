Anderlecht verliest zijn oudste supporter: RIP Remi

Anderlecht neemt afscheid van de 98-jarige Remi Van den Bossche, de oudste supporter van de club.

“Met grote droefheid vernam de club deze week het recente overlijden van Remi Van den Bossche”, staat bij RSCA te lezen. “Remi was met zijn 98 jaar onze alleroudste abonnee. Remi was een onwaarschijnlijk gepassioneerde supporter van paars-wit en onafgebroken geabonneerd sinds 1947, het jaar van onze eerste titel.”

De man was beleefde zo heel veel hoogtepunten uit de clubgeschiedenis. “In die periode van maar liefst 74 jaar was hij zo getuige van alle nationale en Europese successen van de club. Hij zat op de eerste rij tijdens de momenten van glorie en bleef ook trouw komen wanneer het wat moeilijker ging.”

“Helaas heeft Remi niet echt kunnen profiteren van zijn laatste seizoenskaart. We zullen hem dan ook extra missen wanneer we binnenkort weer een vol stadion mogen verwelkomen. RSC Anderlecht, haar spelers, technische staf en medewerkers wensen hun diepste medeleven te betuigen aan de familie en vrienden van Remi. Hij zal voor altijd een speciale plek hebben in ons paars-witte hart”, besluit paarswit.