Anderlecht een doelpuntenprobleem? Huurlingen bewijzen het tegendeel

Wat is er allemaal aan de hand? Het ooit zo fiere Anderlecht slaagt er ondertussen al twee wedstrijden op rij niet meer in om een schot tussen de palen te kadreren. Ze dreigen naast de top vier te vallen en hebben nood aan doelpunten, maar vooralsnog lijken enkel de huurlingen raak te treffen.

Het mag nu toch echt wel gezegd worden: Anderlecht beschikt over weinig intrinsiek scorend vermogen. Het spel verloopt statisch en daarnaast zit er ook heel wat afval in het spel van paars-wit. Het leek na een klinkende overwinning in de Luminus Arena nochtans vertrokken, maar deze boemerang keert met een enorme snelheid terug in het gezicht.

Doelpunten zijn dus dringend nodig, wil het een plek in de top vier veroveren. Binnenkort wachten er enkele belangrijke duels tegen Club Brugge, Antwerp, KV Mechelen, Standard en Zulte Waregem. Voor treffers richt iedereen de ogen op Lukas Nmecha, maar ook hij lijkt nu te bezwijken aan de enorme druk op zijn schouders.

Flitsend debuut tegen Champions League-winnaar

De jonge Duitser staat ondertussen toch al enkele weken droog. Zijn laatste competitiedoelpunt dateert al van 26 januari, toen trof hij raak tegen Moeskroen… vanop de stip. Zou Vincent Kompany de afgelopen weken enkele keren gevloekt hebben? Hij ziet zijn huurlingen in het buitenland doen, wat in het Lotto Park niet lukt.

Het meest opmerkelijke was ongetwijfeld het debuut van Michel Vlap bij Arminia Bielefeld. Hij nam op bezoek bij Champions League-winnaar Bayern München meteen plaats in het basiselftal. Dat hij zou scoren en een assist achter zijn naam mocht schrijven? Die kans leek vrijwel onbestaande.

In Duitsland mag hij zich wel hoger op het veld uitleven, wat dus na zijn eerste wedstrijd meteen zichtbaar was in zijn statistieken. Hij vroeg de bal tussen de linies en plaatste hem dan voorbije Manuel Neuer. Een droom.

🤷‍♂️ | Het is 2021, Michel Vlap scoort op een koude maandagavond tegen Bayern. 👀#FCBDSC pic.twitter.com/a8AbXky9XP — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 15, 2021

De Fries scheerde meteen hoge toppen in de Bundesliga, maar vrijdag verliep het wel al een pak minder vlot voor zijn nieuwe werkgever. De degradatiekandidaat ging kansloos met 0-3 onderuit tegen het Wolfsburg van Rode Duivel Koen Casteels.

Bepalend in Turkije

Landry Dimata knalde in de topper tegen Mallorca dan weer het winnende doelpunt tegen de touwen. Hierdoor naderde Espanyol tot op twee punten van de leider. Het is nog wel maar het enige doelpunt van de invaller in drie wedstrijden.

Dat hij de netten gemakkelijk doet trillen is geen geheim. In zijn eerste seizoen bij paars-wit trof hij 13 keer raak in 24 wedstrijden, waarvan 5 in zijn eerste 4 optredens voor de club. Nadat de Rode Duivel Lukas Nmecha voor zich moest laten in de pikorde werd hij stilletjes aan richting de uitgang geduwd in het Lotto Park.

Daarnaast maken ook de huurlingen in Turkije indruk. Peter Zulj stelde in de Belgische hoofdstad keer op keer teleur en vertrok zonder ook maar één doelpunt in veertig wedstrijden op tijdelijke basis naar Göztepe. De 27-jarige middenvelder lijkt daar zijn draai gevonden te hebben. Hij scoorde ondertussen al vier doelpunten in zeven wedstrijden. Daarnaast is Zulj ook een belangrijke schakel in het elftal. Peter Verbeke lijkt alvast in zijn handen te wrijven, hij kan deze zomer de Oostenrijker alsnog voor een aanzienlijke som verpatsen.

Ook in Turkije trof Isaac Kiese Thelin ondertussen al vijf keer raak in negen wedstrijden voor Kasimpasa. Hij kwam eigenlijk nooit echt in de plannen voor bij Anderlecht en werd daarom verschillende keren uitgeleend aan onder meer Waasland-Beveren, Bayer Leverkusen en Malmö, waar De Zweed vorig jaar nog de landstitel achter zijn naam mocht schrijven. Tussen alle huurperiodes door kwam Thelin maar aan drie doelpunten in 37 matchen voor paars-wit.

Rinkelt de kassa?

Helemaal bizar: ook Mustapha Bundu is in Denemarken zijn statistieken aan het opkrikken. Scoren deed de 23-jarige aanvaller echter nog niet, maar hij zette bij FC Kopenhagen wel tweemaal een ploeggenoot op weg naar een doelpunt.

De flankaanvaller speelde slechts negen wedstrijden onder Vincent Kompany, maar kon de hoge verwachtingen nooit inlossen. Nadat hij op Mambourg verantwoordelijk was voor het winnende tegendoelpunt leek de veer ook echt gebroken. Bundu verdween nadien richting de tribunes. In Nederland kwam afgelopen weekend ook Luka Adzic voor een eerste keer in actie bij FC Emmen. Met een openingsdoelpunt hielp hij zijn ploeg aan een eerste competitiezege in bijna een jaar.

De verhuurde spelers terughalen zal het doelpuntenprobleem van de Belgische recordkampioen niet oplossen, maar misschien wel de financiële strubbelingen? De jongens die het niet konden waarmaken in het Lotto Park lijken in het buitenland wel hun waarde te tonen. Peter Verbeke en co lijken dus nog een aardig centje te mogen ontvangen voor bepaalde spelers.