Verguisde Roman Yaremchuk: indrukwekkende statistieken, maar ondertussen een haat-liefde verhouding met zijn club

Toch enigszins verrassend, maar Roman Yaremchuk loopt nog steeds rond in de Ghelamco Arena. De aanvaller zette zijn zinnen meermaals op een vertrek. Hij kon rekenen op interesse van enkele Europese topclubs, maar vertrekken deed hij echter niet.

Sporting Lissabon en AS Roma stonden nochtans klaar om de 25-jarige aanvaller weg te plukken. De Buffalo’s zouden zelfs een bod van tien miljoen euro geweigerd hebben. Het was een eenvoudige beslissing voor het bestuur, Yaremchuk is gewoonweg te belangrijk voor het elftal.

Daarom koos de club nog snel voor de komst van Tarik Tissoudali om zo de nodige druk bij Yaremchuk over te nemen. Met succes, de centrumspits maakte meteen een hattrick tegen Moeskroen en trof ook in de topper tegen KV Mechelen raak, al liet hij ook heel wat kansen onbenut.

De statistieken van de ‘ontevreden aanvaller’ blijven indrukwekkend. Hij kwam in 139 wedstrijden 55 keer tot scoren en is nauwelijks twee goals verwijderd van het Gentse clubrecord: “Meeste doelpunten sinds 1980”. Toch een extra motivatie om dit tijdens zijn resterende maanden in ons land te verbreken.

haat-liefde verhouding met de coaches

Ondanks de cijfers en de komst van een extra versterking lijkt de relatie tussen beide partijen gebroken. Roman Yaremchuk had zijn zinnen tijdens de zomer al resoluut gezet op een vertrek, maar moest tegen zijn zin blijven in de Arteveldestad: “Ik zit toch bij een voetbalclub en niet in een gevangenis?”, liet de aanvaller toen optekenen in Het Laatste Nieuws.

Daarna verzuurde de relatie helemaal na een aanvaring met László Bölöni. Hij vergeleek het spel van de Roemeen met dat van een tweedeklasser en tekende eigenlijk al zijn ontslagbrief. Onder Hein Vanhaezebrouck leken de spanningen opnieuw te gaan liggen want in de ogen van Yaremchuk is hij a big man. Maar ondanks het vertrouwen en de complimenten lijkt ook Vanhaezebrouck hem niet op andere gedachten te kunnen brengen. Een aderlating toch.

Pieken naar het EK 2021 toe

Wat is het plan dan juist? Beide ploegen lijken uit een verlengd verblijf voordeel te halen. Roman Yaremchuk geniet in de Belgische competitie van een vaste basisplek en lijkt bijna onaantastbaar. Bij pakweg AS Roma had hij de concurrentie moeten aangaan met de ervaren Edin Džeko, wat toch niet ideaal is enkele maanden voor een EK.

Bij KAA Gent mocht de aanvaller enkel weg bij een stevig bod, maar zij hopen alvast dat hun speler op datzelfde EK voldoende minuten kan verzamelen. Rinkelt de kassa opnieuw? Of ontploft er de komende maanden alsnog een bom tussen beide kampen?