Nikola Storm legt grootste pijnpunt bloot: "Een pure killer zal ik nooit worden"

Afgelopen weekend scoorde Nikola Storm de gelijkmaker tegen KAA Gent, daarmee was hij al voor een derde keer op rij bepalend voor KV Mechelen. Toch blijven zijn statistieken een pijnpunt. Hij krijgt nochtans voldoende mogelijkheden, maar blijft steken op amper drie doelpunten en vier assists.

KVM heeft een tijdlang zeer diep gezeten. Na een 3-0 thuisoverwinning tegen Antwerp werd er een straf inhaalmanoeuvre ingezet, maar wel zonder Storm die uitviel met een blessure. Dat zit hem ergens toch dwars: “Nadat we gewonnen hadden tegen Antwerp baalde ik extra hard na mijn opgelopen blessure. Je voelde gewoon dat er een uitstekende reeks zat aan te komen. Ik ben uiteraard ook tevreden dat het zo is gelopen, al was ik daar natuurlijk ook graag bij geweest.”

De 26-jarige flankaanvaller toont zich in het AFAS-stadion, maar lijkt vooral moeilijkheden te hebben om de netten te doen laten trillen. Volgens hem ligt dat grotendeels ook aan het feit dat hij tijdens zijn eerste passage in 1A (bij Club Brugge en Zulte Waregem) in zijn eerste 50 optredens niet tot scoren kwam: “Dan kijk ik liever naar mijn tweede passage in 1A. Een pure killer zal ik nooit worden, maar mijn statistieken gaan er stevig op vooruit. Als ik progressie blijf boeken kan ik enkele streefdoelen in de toekomst wel behalen."

Ook in de thuiswedstrijd kreeg Storm verschillende keren de mogelijkheid om de winnende treffer tegen de touwen te knallen, maar het doelpunt bleef uit: “Ik was tevreden met zowel mijn prestatie als mijn doelpunt, maar toch bleef ik ook gefrustreerd achter. Ik had de winning goal aan de voet. Ik heb die kansen nog eens geanalyseerd en vooral op die lange bal van Hairemans had ik beter moeten doen.”