De Vlasico en de strijd om de spandoeken: Zulte en KV Kortrijk komen terug op debacle van twee jaar geleden

Zelfs een derby zonder supporters heeft nog een staartje gekregen naast het veld met een spandoek.

Het begon allemaal 2 jaar geleden in 2019. In mei van dat jaar vond de derby plaats op het veld van Zulte Waregem. Aangezien Kortrijk de voorbije 4 jaar de derby gewonnen had, lieten de supporters een speciaal spandoek maken met het opschrift "Let's make it 5 in a row". Maar dat spandoek mocht het Regenboogstadion niet in wegens "te provocatief".

Opnieuw naar 2021, waar geen supporters het stadion mogen betreden. De supporters wilden dat opvangen met een spandoek te hangen in het stadion. De thuisploeg had een tifo gemaakt die even lang was als de tribune langs de lange zijde.

Zulte Waregem wou ook zo'n spandoek in het stadion handen maar dat mocht niet van de thuisploeg. Revanche van twee jaar terug? Het kan zomaar eens zijn, maar na de overwinning haalden de spelers van Essevee toch een spandoek tevoorschijn met het opschrift "You may not see us but we're always here", duidelijk een supportersspandoek.

Laurens De Bock wist alvast niet vanwaar het spandoek opeens kwam, al stond hij wel mee te poseren voor de foto. "Ik weet het echt niet vanwaar het kwam, ik had het alleszins niet mee. Maar het is niet provocerend bedoeld, dus we deden er niet echt iets verkeerd mee", zei De Bock.