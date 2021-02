Will Still niet tevreden over prestatie Beerschot ondanks dolle slotfase: "Te weinig lichtpunten om die eerste 85 minuten te vergeten"

De wedstrijd tussen Beerschot en Moeskroen kende een spectaculaire afloop. Eerst scoorde Moeskroen twee keer via Onana en Tabekou, maar in het absolute slot zorgden Eleke en Radic alsnog voor de 2-2 eindstand.

Beerschot kwam dus knap terug na een 0-2 achterstand, maar toch was trainer Still niet helemaal tevreden. "Het is een gemengd gevoel. Ik ben teleurgesteld over de eerste 85 minuten. De inzet en de energie die we toonden was niet goed genoeg. Er zijn te weinig lichtpunten om die eerste 85 minuten te vergeten, maar ik ben tevreden met het punt", aldus Still op de persconferentie na de wedstrijd.

"Moeskroen is een ploeg met een heel goede organisatie, dus wij moesten veel bewegen en initiatief nemen, maar het gebeurde te weinig in de eerste helft. Na de rust probeer je te veranderen door een ander systeem met andere spelers. We geven de eerste goal weg, maar tweede goal valt op moment dat alles aan het veranderen is. Zo schieten we in onze eigen voet. 0-2 is een stuk moeilijker, maar we hebben karakter getoond en de laatste vijf minuten zijn een lichtpunt", legde de trainer van Beerschot uit.