Voormalig Club Brugge-talent en Belgisch belofteinternational oogst lof in Nederland als vervanger van Delcroix: "Het ei van Columbus"

Charles De Ketelaere is inmiddels een certitude bij Club Brugge, terwijl Van der Brempt en Van den Keybus aan de weg timmeren. De focus ligt steeds meer bij eigen opgeleid talent bij Club, al is het niet voor ieder talent weggelegd om door te breken.

Ahmed Touba kwam in de zomer van 2018 bij de A-kern van de Bruggelingen terecht. Een doorbraak in de eerste ploeg bleef uit en de youngster werd uitgeleend aan OH Leuven en het Bulgaarse PFC Beroe.

Vorige zomer keerde de linksachter terug naar Jan Breydel en daarop werd besloten hem definitief te verkopen aan het Nederlandse RKC Waalwijk. Daar doet de 22-jarige Algerijnse Belg het zeer goed als de vervanger van de naar Anderlecht teruggekeerde Hannes Delcroix.

"Met Ahmed Touba hebben ze achterin het ei van Columbus gevonden", stelt Martin Jol in het Algemeen Dagblad zelfs.

Touba speelt bij de Nederlandse club dus centraal in de verdediging, terwijl hij bij Club Brugge vooral gezien werd als linksback. Hij was ook vaste klant in de selectie van Jacky Matthijsen voor de kwalificatiecampagne van de Jonge Duivels voor het EK -21.