Noa Lang niet langer Player of the Month bij Club Brugge

Drie maand lang was Noa Lang Player of the Month bij Club Brugge, maar afgelopen maand viel die eer een andere speler te beurt.

In november, december en januari werd Noa Lang door de supporters van blauwzwart verkozen tot Player of the Month. In februari moest hij die eer echter aan een ploeggenoot laten.

"We have a winner!", klinkt het bij blauwzwart. "Clinton Mata werd door jullie verkozen tot Player of the Month, powered by Unibet. Onze rechtsachter haalt de trofee binnen met 43,99% van de stemmen."

"Brandon Mechele (23,27%) eindigt knap tweede, Noa Lang (10,27%) derde. De winnaar van het gesigneerde shirt wordt persoonlijk op de hoogte gebracht."